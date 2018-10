Aggredisce donna e tenta di rubarle l'iPhone, 38enne arrestato in pieno centro

Avrebbe dapprima aggredito una donna, per poi tentare di rubarle l'iPhone ma è stato arrestato da una pattuglia della Polizia Locale di Bari: in manette è così finito un 38enne di origini marocchine, bloccato in via Dante, nelle vicinanze di via Sparano. Gli agenti sono stati allertati dalle urla della donna, bloccando così il malvivente. Il 38enne, risultato residente a Molfetta, aveva il permesso di soggiorno scaduto ed è stato quindi condotto in carcere, in attesa del rito per direttissima.