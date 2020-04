Minaccia passante con una bottiglia rotta e scappa con il cellulare, poi si nasconde sotto un'auto per sfuggire alla polizia: preso

Una bottiglia rotta per minacciare la vittima di turno, malmenata e costretta a consegnargli il costoso cellulare. Poi la fuga a piedi e il tentativo di nascondersi sotto un'auto in sosta per non farsi trovare dalla polizia che era sulle sue tracce.

L'episodio è accaduto nel sottovia di via Quintino Sella: gli agenti delle Volanti e del Reparto Prevenzione Crimine, intervenuti sul posto, sono riusciti a bloccare il ladro, un 18enne senegalese, nel quartiere Libertà: inutile il tentativo di nascondersi sotto una vettura parcheggiata per sfuggire ai poliziotti. Il 18enne è stato deferito all'Autorità giudiziaria.

(foto di repertorio)