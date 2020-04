Porta il cane a fare i bisogni, aggredita e rapinata in pieno centro a Bari: arrestato pregiudicato 24enne

E' stata aggredita e rapinata mentre si trovava in pieno centro a Bari per portare il cane a fare i bisogni: vittima dell'assalto una cittadina tedesca. L'episodio si è verificato sabato scorso in via Putignani. La Squadra Mobile ha quindi arrestato un 24enne originario del Gambia, Phatty Mbemba, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti: è accusato di rapina impropria.

Secondo una ricostruzione degli investigatori, il 24enne avrebbe avvicinato la donna dalle spalle, strattonandola e rapinandola. Le urla della vittima hanno allertato alcuni passanti che hanno prontamente contattato il 113. Una pattuglia della Mobile ha individuato il malfattore in via Sagarriga Visconti: con sé aveva ancora il cellulare sottratto alla donna, subito restituito alla legittima proprietaria.