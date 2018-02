Rapina in un centro scommesse al quartiere Libertà: tre malviventi in fuga dopo l'assalto

Tre rapinatori hanno fatto irruzione, ieri sera, in un centro scommesse del quartiere Libertà di Bari, tra corso della Carboneria e via Tommaso Fiore. Il gruppo era armato di pistole giocattolo e ha portato via circa 200 euro d'incasso. Dopo aver preso i soldi, i tre sono fuggiti via rapidamente. L'episodio è al vaglio della polizia. Secondo le prime informazioni, gli inquirenti avrebbero rinvenuto gli abiti dei rapinatori, scoperti nell'androne di un edificio vicino al luogo del colpo. In corso le ricerche del gruppo.