Rapina alla stazione di servizio Q8 in viale Gandhi: minaccia cassiere e fugge con l'incasso

Entra nel bar della stazione di servizio e minaccia il cassiere, facendosi consegnare l'incasso per poi dileguarsi. Rapina, questa mattina intorno alle 5.30, nella stazione di servizio Q8 tra viale De Laurentis e viale Gandhi, a Poggiofranco.

Secondo una prima ricostruzione il rapinatore, con il volto coperto da sciarpa e cappellino, armato forse di pistola, ha fatto irruzione nel bar minacciando il cassiere per farsi consegnare l'incasso, per poi dileguarsi. Nella fuga, però, avrebbe anche perso parte dell'esiguo bottino (qualche decina di euro), poi recuperata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti che hanno subito attivato le ricerche del fuggitivo setacciando la zona della rapina e quelle vicine come via Giulio Petroni e la zona 'casoria'. In queste ore la polizia sta anche esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza, per ricostruire l'accaduto ed ottenere elementi utili alle indagini.