Rapina educatrice e fugge dalla comunità per minori: 17enne rintracciato dalla polizia

Aveva rapinato un'educatrice della somma di 50 euro, per poi allontanarsi dalla comunità per minori in cui era ospitato, a Gravina.

Il ragazzo, un 17enne, è stato rinctracciato e bloccato dalla polizia a Bitonto, presso l'abitazione della sua famiglia, dove si era nascosto. Dopo le formalità di rito, il ragazzo è stato riaccompagnato presso la predetta comunità a disposizione dell’A.G. procedente.