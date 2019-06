Assalto armato a furgone portavalori sul'A14 tra Bari e Acquaviva: è caccia ai rapinatori in fuga

Assalto a un furgone portavalori, questa mattina, sull'autostrada A14, tra Bari Sud e Acquaviva delle Fonti: attorno alle otto di questa mattina, un gruppo di rapinatori, travisati e armati, hanno intercettato un blindato Ivri diretto a Taranto, che trasportava monete.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia Stradale, i malviventi, a bordo di due auto, si sarebbero avvicinati al furgone, intimando agli occupanti di seguirli. Successivamente sono giunti all'altezza di un varco nelle barriere di protezione dell'autostrada, creato in precedenza dai rapinatori. Lì, all'esterno della strada, hanno disarmato i due vigilantes, svuotando il furgone per poi far perdere le loro tracce.

Il bottino ammonterebbe a circa 100mila euro. In corso le indagini per identificare gli autori dell'assalto.