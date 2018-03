Terlizzi, colpo nel centro commerciale Mercatone Uno: commando assalta la gioielleria

Assalto in gioielleria nel centro commerciale Mercatone Uno, a Terlizzi. E' accaduto in serata, intorno alle 20. In azione un commando, composto da 4 o 5 persone.

I malviventi avrebbero puntato alla cassaforte, arraffando preziosi per poi dileguarsi nel giro di pochi minuti. La banda è fuggita a bordo di un'auto di colore scuro, con targa straniera. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che indagano per risalire agli autori del colpo.