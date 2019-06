Rapinatori in azione in via Manzoni: assaltata gioielleria

Rapina in gioielleria nel pomeriggio in via Manzoni. In due, pare armati di pistola, hanno fatto irruzione nel negozio 'Gingilli Gioielli', intorno all'orario di riapertura pomeridiana.

Avrebbero minacciato il titolare, agendo incuranti della presenza, a pochi isolati di distanza, delle forze dell'ordine in presidio in piazza Garibaldi.

Non è ancora noto l'eventuale bottino del colpo. I due si sono subito dopo allontanati facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono giunti i carabinieri, che ora indagano sull'accaduto, e un'ambulanza del 118, per prestare soccorso al titolare che si sarebbe sentito male.