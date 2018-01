In vacanza a Rimini, aggrediscono e rapinano cliente dell'hotel: presi fratelli baresi

Dalla vacanza in hotel... al carcere. Due fratelli baresi - un 23enne e un minorenne -in vacanza a Rimini sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Riccione nel pomeriggio del primo gennaio con l'accusa di aver aggredito a scopo di rapina un altro cliente dello stesso albergo in cui alloggiavano.

I due avrebbero aggredito la vittima nel corridoio dell'hotel, con l'obiettivo di impossessarsi di portafoglio e cellulare. L'uomo, nel tentativo di sfuggire ai due, sarebbe caduto per le scale, riuscendo comunque a chiedere aiuto ai carabinieri. I due sono stati così bloccati e portati in caserma: per il 23enne si sono aperte le porte del carcere di Rimini, mentre il minore è stato accompagnato in un centro di prima accoglienza a Bologna.

Per la vittima della rapina sono state necessarie le cure dei sanitari, che gli hanno riscontrato la frattura scomposta della base metacarpo della mano destra.

(La notizia su RiminiToday)