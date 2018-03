Rapina in un discount di Carrassi: "Cassiera minacciata con un coltello"

Entra armato di coltello e minaccia la cassiera del discount, per poi scappare con il bottino. Sarebbe questa la dinamica della rapina consumatasi questa mattina in via Buccari, a Carrassi. Nel mirino del rapinatore l'Alter Discount, che ha 'ripulito' in tempo record. Prima dell'arrivo della polizia, infatti, l'uomo è fuggito a piedi, riuscendo a far perdere le sue tracce.

Sul posto sono intervenuti gli agenti, che stanno indagando per trovare eventuali tracce che portino al riconoscimento dell'uomo, anche grazie ai racconti dei testimoni della rapina. Ancora non quantificato il bottino del colpo.