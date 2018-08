Ruba auto ad agente farmaceutico, proprietario trascinato sull'asfalto: preso pregiudicato 22enne

I Carabinieri hanno bloccato un pregiudicato 22enne originario di Bitonto, ritento responsabile, assieme a un altro complice, della rapina compiuta giovedì pomeriggio nel centro cittadino, ai danni di un 66enne agente di commercio che distribuiva medicinali alle farmacie della città. L'uomo, in base a quanto da lui riferito, aveva lasciato le chiavi inserite nel quadro della sua Fiat Punto, per effettuare la consegna. Dietro di lui, però, c'erano due giovani a bordo di un'auto che, probabilmente, lo avevano pedinato da tempo: non appena hanno notato l'agente lontano dall'auto, uno dei due è entrato nell' auto cercando di inserire la marcia e scappare. Il 66enne, accortosi del tentativo di furto, ha provato a reagire, ma è stato trascinato per circa 20 metri dall'auto che sfrecciava prima in retromarcia e poi a folle velocità zigzagando tra le auto parcheggiate.

La scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza della zona, consentendo così di rintracciare, dopo un giorno, il 22enne nella propria abitazione. Nelle vicinanze è stata rinvenuta anche l'auto rubata. Il 66enne ha riportato alcuni giorni di prognosi, a seguito della caduta riportata mentre cercava di impedire che l'auto venisse rubata. Il giovane fermato, indiziato del delitto di rapina aggravata in concorso. Indagini a tutto campo per identificare il complice del 22enne.