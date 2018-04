Assalto con pistola ad ufficio di spedizioni in piazza Moro: aggredito impiegato

Assalto armato, ieri pomeriggio, in un'agenzia di money transfer e spedizioni postali in piazza Aldo Moro, a due passi dalla stazione centrale di Bari. Erano circa le 17.30 quando ignoti hanno fatto irruzione nel locale, aperto nonostante il giorno di Pasqua, ordinando all'impiegato di consegnare l'incasso. Alla reazione del dipendente sarebbe quindi sorta una colluttazione a seguito della quale il rapinatore è fuggito via. L'impiegato del centro di spedizioni è stato soccorso dalla Polizia Municipale e portato in ospedale. Sul posto è giunta anche la Polizia. Gli agenti hanno recuperato la pistola, risultata scarica. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell'ufficio.