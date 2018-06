Rapina a Pasqua nel money transfer di piazza Moro: preso uno dei componenti del gruppo

E' stato individuato dalla Polizia Locale uno dei presunti responsabili della rapina al money transfer di piazza Moro, portata a segno nel giorno di Pasqua, lo scorso 1° aprile, in piazza Moro: si tratterebbe di un cittadino georgiano, già in carcere poiché arrestato in flagrante nel corso di un altro colpo fallito in via Crisanzio, avvenuto il 14 maggio.

L'ordinanza è stata emessa dal gip di Bari su richiesta della Procura ed è stata notificata nella casa circondariale dove l'uomo è tutt'ora recluso. L'uomo avrebbe agito in collaborazione con altri malviventi, attualmente ricercati.