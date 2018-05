Cappellino e pistola per l'assalto al 'money transfer': rapinatore bloccato dalla Polizia locale

Fazzoletto e cappellino per coprirsi il volto, con sè una pistola Beretta con matricola abrasa, completa di caricatore con cinque colpi. Così si preparava ad assaltare un centro "transfer" di via Crisanzio, angolo Sagarriga Visconti. I movimenti del rapinatore, però, non sono sfuggiti agli Agenti della Polizia Locale appostati nella zona che lo hanno bloccato e tratto in arresto in flagranza di reato sulla soglia dell'agenzia.

In manette è finito un cittadino georgiano. L'uomo era già ricercato dalle Forze di Polizia perché già identificato dagli agenti della Polizia locale quale autore di un'altra rapina a mano armata, compiuta il giorno di Pasqua scorso al "money transfer" di Piazza Moro vicino l'hotel Leon D'Oro, nella quale rimasero feriti il cassiere ed una dipendente della stessa Agenzia.

Dichiarato in stato di arresto per tentata rapina, porto abusivo di arma clandestina con matricola abrasa, resistenza a pubblici ufficiali ed inosservanza del Decreto di espulsione del 24 marzo 2018 del Questore di Foggia, oggi è stato tradotto nel carcere mandamentale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.