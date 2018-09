VIDEO | Puntavano arma contro i negozianti e fuggivano con l'incasso: ad Altamura arrestati due giovani rapinatori

Stesse modalità d'azione per effettuare i colpi, il tutto immortalato dalle telecamere all'interno dei negozi: due giovani sono stati arrestati ad Altamura accusati di rapina in concorso. Tre gli assalti contestati, effettuati a settembre dello scorso anno. ai danni altrettanti esercizi commerciali della città murgiana dove i due 23enni, di origini albanesi, risiedevano. I Carabinieri li hanno bloccati e condotti in carcere su disposizione del gip di Bari, dopo richiesta della Procura