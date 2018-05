Rapine in motorino a Bari e nella provincia: in manette due pregiudicati

Furto e rapina aggravata in concorso: queste le accuse per due pregiudicati, la 33enne Adele Saliano e il 37enne Francesco Ronchi, arrestati dalla polizia per due diversi episodi.

Le rapine a Bari e a Mola

Il primo vede come vittima una donna: i due arrestati le avrebbero strappato con violenza gli orecchini il 12 marzo scorso, mentre erano a bordo di un ciclomotore per le strade di San Pasquale. Tre giorni dopo avrebbero poi effettuato un nuovo colpo a Mola di Bari. Stessa modalità: una donna avvicinata mentre erano a bordo del motore, subito trattenuta per il braccio allo scopo di strapparle gli orecchini. Poi la fuga a bordo del mezzo a due ruote.

I due sono stati identificati grazie alle immagini di videosorveglianza, alle denunce delle parti lese e alle dichiarazioni dei testimoni, che hanno permesso anche di risalire alla loro abitazione. Dopo le indagini è scattata l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Bari, su richiesta della locale Procura della Repubblica.