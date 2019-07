Rubò il Rolex all'automobilista fermo al semaforo: 31enne in carcere

Finisce in manette Giuseppe Davide Padolecchia, 31enne barese, accusato di aver sottratto il Rolex a un automobilista fermo al semaforo. L'episodio si è verificato lo scorso 23 aprile: viaggiando su un motorino insieme a un complice, Padolecchia ha pedinato la vittima finché la sua vettura non si è fermata all'incrocio. Poi gli ha afferrato il polso e - dopo una breve colluttazione all'interno dell'abitacolo - gli ha sottratto l'orologio dal polso, per poi fuggire a bordo del motociclo.

Le indagini condotte dagli agenti della Squadra mobile della polizia hanno permesso poi di rintracciare l'identità del rapinatore, anche grazie alle testimonianze della vittima e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della città. Dopo l'arresto, il 31enne è stato portato in carcere.