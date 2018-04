Rapinatori sfondano saracinesca e svaligiano centro scommesse: ancora un colpo a Palese

Dopo il colpo in una tabaccheria e il furto nella chiesa Stella Maris, nuova rapina a Palese: preso di mira questa volta, un centro scommesse, in largo Renna. Secondo le prime informazioni, i malviventi sarebbero entrati in azione tra le 2 e le 3, sventrando la saracinesca con una lancia termica, indossando giubbotti antiproiettile. L'episodio è stato segnalato dal consigliere comunale di Forza Italia, Michele Picaro, che ha lanciato da giorni una raccolta firme per chiedere più sicurezza nella zona: "La finalità della petizione popolare è quella di sensibilizzare Prefetto, Questore e Sindaco di Bari, per coordinare una maggiore presenza delle forze dell’ordine, richiamando una serie di reati perpetratisi nel territorio" ha affermato l'esponente di centrodestra.