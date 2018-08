Rapina in piazza Umberto: minacce per farsi consegnare smartphone e 10 euro, preso 17enne

Minaccia un ragazzino per farsi consegnare lo smartphone e una banconota da dieci euro. Per la rapina, avvenuta nel pomeriggio di sabato scorso nella zona di piazza Umberto, i poliziotti dell’U.P.G.S.P. hanno arrestato un 17enne, pregiudicato.

I poliziotti dell’U.P.G.S.P., intervenuti sul posto, hanno subito fermato il 17enne. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso della refurtiva, prontamente restituita al legittimo proprietario. L’arrestato celava anche 1,05 grammi di sostanza stupefacente, sottoposta a sequestro. Tratto in arresto, è stato associato presso l’Istituto Penale per i Minorenni “Fornelli” di Bari.