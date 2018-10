"Che ore sono?", fermano e pestano ragazzo per strada: arrestati due minori di 17 e 15 anni

Con la scusa di chiedere l'orario avrebbero fermato un ragazzo per poi picchiarlo con calci e pugni ed infine sottrargli il cellulare e pochi spiccioli che aveva con sé: i Carabinieri hanno bloccato a Bari, in flagranza di reato un 17enne e un 15enne, accusati di aver assalito un 20enne che stava rientrando a casa dopo un pomeriggio trascorso con gli amici. L'episodio si è verificato in un quartiere periferico della città, attorno alle 18: i minori, dopo aver rapinato e picchiato il 20enne si erano fatti condurre anche nella sua casa, probabilmente con l'idea di derubarlo di quanto aveva nell'abitazione ma, probabilmente disturbati da alcuni vicini, sono fuggiti via.

La vittima ha così chiamato i Carabinieri che hanno immediatamente avviato le ricerche e bloccato i due giovani rapinatori prima che salissero su un bus pubblico: per loro si sono aperte le porte del carcere minorile 'Fornelli.