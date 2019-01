Assalto a furgone portavalori sulla statale 96: mezzi in fiamme per bloccare la strada

Assalto ad un furgone portavalori questa mattina sulla statale 96, nei pressi di Mellitto. Un commando, composto da almeno quattro banditi armati e mascherati, è entrato in azione intorno alle 7.30, bloccando un furgone dell'Ivri che stava percorrendo la strada.

Ruspe per l'assalto e mezzi pesanti in fiamme

Per ostacolare l'intervento delle forze dell'ordine, i malviventi hanno posizionato lungo la carreggiata due mezzi pesanti dati alle fiamme. I banditi avrebbero quindi usato delle ruspe per aprire il portavalori. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118. Ancora ignoto al momento il bottino della rapina: non si sa se all'interno ci fossero soldi o preziosi. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Altamura.

Strada chiusa al traffico

La strada - comunica Anas - è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, in corrispondenza del km 91.6 ad Altamura. Al momento sono in corso i rilievi da parte delle Forze dell’Ordine a cui seguiranno le operazioni di rimozione dei mezzi e di pulizia e messa in sicurezza del piano viabile. Sul posto sono presenti agenti di Polizia stradale, Carabinieri e il personale Anas impegnato nella gestione della viabilità in piena sicurezza per gli automobilisti. Il traffico è momentaneamente deviato in direzione Bari al km 89,700 presso lo svincolo ‘Cassano’.