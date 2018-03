Rapina alle 'Poste private' nel rione Libertà, in manette un 23enne. È caccia al complice

Finisce in manette un 23enne napoletano, ma residente a Bari da diversi anni, accusato di rapina aggravata in concorso, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il giovane sarebbe responsabile della rapina avvenuta ieri nella sede delle 'Poste private' in via Brigata Regina, nel quartiere Libertà.

Era stato fermato dopo un lungo inseguimento in corso Italia, seguito al furto di circa 1500 euro dell'incasso. Scoperto in flagranza di reato con il bottino, i militari hanno poi potuto ricostruire l'episodio. Il 23enne sarebbe entrato con il volto coperto nell'ufficio, brandendo una pistola caricata a salve.

Quando è stato fermato, ha anche tentato di colpire uno dei carabinieri, ferendolo. È riuscito invece a fuggire il complice dell'uomo, di cui i militari stanno cercando di definire l'identità con l'ausilio delle immagini di videosorveglianza. Il 23enne si trova al momento in carcere.