In tuta da calcio rapina supermercato a Carbonara e fugge con l'incasso: arrestato 35enne

La Squadra Mobile di Bari ha bloccato, a Carbonara, il pregiudicato 35enne Paolo Milano, accusato di aver rapinato il locale supermercato Primo Prezzo: l'uomo, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, aveva fatto irruzione, ieri pomeriggio, nel market, vestito con una tuta da calcio dell'Arsenal. Armato di coltello, avrebbe quindi minacciato clienti e dipendenti, impossessandosi dell'incasso e allontanandosi a bordo di un'auto parcheggiata nelle vicinanze. L'uomo è stato quindi bloccato, poco dopo, da alcuni agenti che lo hanno notato mentre cercava di disfarsi della tuta utilizzata per il colpo. Le telecamere di videosorveglianza del supermercato hanno immortalato il pregiudicato in azione. Il 35enne è stato quindi condotto in carcere.