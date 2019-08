Coltello in pugno, assalta salumeria a Ceglie: rapinatore in fuga con l'incasso

A volto scoperto, impugnando un coltello, ha fatto irruzione in una salumeria in via Umberto I, a Ceglie del Campo.

E' accaduto questa mattina, intorno alle 11. Minacciando i presenti il malvivente è riuscito ad impossessarsi dell'incasso - una somma intorno ai 150 euro - per poi dileguarsi rapidamente. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti, che hanno avviato indagini per identificare l'uomo, anche attraverso possibili immagini registrate da impianti di videosorveglianza eventualmente presenti in zona.