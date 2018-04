Avvicinato da tre uomini e rapinato nella stazione Fal: la Polfer blocca 74enne. Ricercati gli altri due

Incastrato dalle telecamere della stazione delle Fal mentre, con altri due complici, afferravano per un braccio una persona sottraendole uno smartwatch e la collanina che portava al collo: la Polizia Ferroviaria ha così arrestato un pregiudicato 74enne. La vittima si era rivolta agli agenti dopo aver subito la rapina mentre si trovava nell'atrio biglietteria delle Ferrovie Appulo Lucane. Immediato l'avvio delle ricerche dei malviventi. Il 74enne, bloccato dalla Polfer, è stato trovato in possesso di 4 orologi Rolex presumibilmente falsi, posti sotto sequestro. L'anziano è stato arrestato per rapina in concorso. Indagini a tutto campo per identificare gli altri due complici.