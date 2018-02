Per il colpo, avvenuto venerdì pomeriggio in distributore Eni sulla statale 16, sono finiti in manette due fratelli: i due rapinatori, dopo aver aggredito un addetto alla sicurezza, si sono impossessati di circa 170 euro. Per fuggire si sono fatti consegnare le chiavi dell’auto da un cliente che si accingeva a fare rifornimento e sono scappati, travolgendo un dipendente