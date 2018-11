Casco in testa e pistola per il colpo in tabaccheria: rapinatore in manette

Casco in testa, pistola in pugno per minacciare il titolare e scooter per la fuga. Così un 34enne barese avrebbe messo a segno, lo scorso 29 agosto, una rapina in una tabaccheria del quartiere Libertà. Le indagini, condotte dai poliziotti della Squadra mobile di Bari, hanno portato all'arresto, con l'accusa di rapina aggravata, del 34enne Alfonso Panza, con precedenti.

IL RAPINATORE IN AZIONE: IL VIDEO DELLA POLIZIA

Il colpo e le indagini

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori l'uomo, il pomeriggio del 29 agosto scorso, armato di pistola, sarebbe entrato con volto coperto dal casco in una rivendita di tabacchi del quartiere Libertà e, dopo aver minacciato il titolare, si sarebbe impossessato della somma di circa 800 euro, per poi allontanarsi a bordo di un ciclomotore. Le immediate indagini avviate dalla Sezione contrasto al crimine diffuso della Squadra Mobile, supportate dalle dichiarazioni del titolare e dalle immagini estrapolate dall’impianto di videosorveglianza, hanno portato gli agenti all'identificazione del 34enne, rintracciato presso l’abitazione del padre e condotto in carcere a Bari.