Cronaca Carbonara / Piazza Giuseppe Garibaldi

Scaraventa il tassista fuori dall'auto, poi si mette al volante: rapinatore bloccato dai vigili

L'episodio in pieno giorno in piazza Garibaldi: l'uomo - un 42enne - è stato fermato dagli agenti della polizia mentre stava per allontanarsi rubando il taxi