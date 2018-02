Assalto notturno in una banca di Valenzano: malviventi sradicano bancomat e fuggono col bottino

Assalto notturno alla filiale della Banca Ubi di Valenzano, nel centro del paese, in corso Aldo Moro: ignoti hanno letteralmente sradicato il bancomat della filiale, portando via, secondo le prime stime, un bottino decisamente magro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Triggiano che hanno effettuato i primi rilievi: si indaga sulle modalità d'azione dei malviventi. Per 'aprire' il bancomat potrebbe essere stato adoperato dell'esplosivo. I danni sono circoscritti all'interno del locale che ospita il bancomat distrutto.