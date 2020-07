"Dammi 20 euro per riavere il tuo cellulare", ragazzino rapinato in via Sparano: bloccato 17enne

Le Volanti della Polizia hanno bloccato a Bari un 17enne di origini albanesi, accusato di rapina aggravata ed estorsione in concorso con un altro minore, anch'egli individuato e denunciato. Il 17enne, in via Sparano assieme ad altri suoi amici, avrebbe raggiunto e minacciato un ragazzo barese, nonostante quest'ultimo abbia riferito che non c'era nessuna lite: il minore a quel punto ha afferrato la vittima alle spalle, chiedendogli un compenso per averlo sottratto all'aggressione del gruppo, intimandogli di consegnare il cellulare per evitare gravi conseguenze.

Il 17enne inoltre, gli avrebbe detto che se avesse voluto indietro il cellulare gli avrebbe dovuto consegnare 20 euro. Il minore è stato quindi bloccato e, dopo aver raggiunto il suo domicilio, una Comunità gestita da una cooperativa sociale, è stato condotto in regime di permanenza in casa.