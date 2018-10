Bloccata da due rapinatori mentre il terzo rovistava per rubare: donna assalita in casa a Palo del Colle

Indagini in corso da parte dei Carabinieri su una rapina avvenuta questo pomeriggio in un appartamento di Palo del Colle, nel Barese: tre malviventi hanno fatto irruzione nella casa al cui interno vi era una signora 65enne. Secondo una prima ricostruzione uno di loro l'avrebbe trattenuta mentre gli altri due rovistavano per le stanze alla ricerca di danaro e gioielli. Alla fine hanno portato via circa 200 euro fuggendo via e facendo perdere momentaneamente le loro tracce. Sul posto sono giunti i Carabinieri: la donna ha riportato un forte stato d'ansia dovuto all'assalto dei malviventi.