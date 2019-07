Da possedimenti mafiosi a 'scuola della cartapesta': i due capannoni rivivono grazie al finanziamento del Ministero

Da possedimenti della mafia a luoghi da destinare ad attività didattiche legate al tema dell'arte delle emozioni e della storia. Rinasceranno a nuova vita i due capannoni dell'area commerciale 'Il Baricentro' a Casamassima, sequestrati ai clan e messi nelle disponibilità del Comune, che ha recentemente ottenuto dal Ministero dell'Interno un finanziamento per la loro ristrutturazione.

In tutto si parla di 894mila euro, che serviranno appunto a ristrutturare i capannoni e dar vita in seguito a progetti riguardanti la cartapesta e il mondo della manualità creativa. Una scelta non casuale: si tratta di un elemento caratterizzante il territorio e il mondo della manualità creativa. "Una somma importante - commenta il sindaco di Casamassima, Giuseppe Nitti - che ci consentirà di ristrutturare i beni confiscati, adesso entrati a far parte del patrimonio comunale, e di restituirli ai cittadini casamassimesi".

"In un solo anno di amministrazione - aggiunge il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Anna Maria Latrofa - siamo riusciti a recuperare il campo sportivo comunale, sistemare molte arterie stradali cittadine, ristrutturare la caserma dei Carabinieri e le scuole Marconi e media succursale, ad inaugurare la scuola Rodari, a proseguire l’iter all’asilo Collodi, solo per citare alcuni risultati dell’attività amministrativa. Adesso andiamo avanti per cercare di dare alla cittadinanza le risposte che si aspetta da noi".