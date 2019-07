Da Giovinazzo a Fesca trasportata dal mare mosso: gabbia per l'allevamento pesci recuperata dalla Guardia Costiera

In molti, vedendola galleggiare al largo di Fesca, si sono chiesti cosa fosse quell'oggetto rotondo di colore giallo che si vede nelle foto scattate da Emilio Lorenzani. Mistero risolto: è una gabbia per l'allevamento dei pesci, originariamente posizionata nelle acque di Giovinazzo. Forse per il forte vento e il maltempo che ha interessato la provincia nelle ultime ore, si è staccata dalle boe che la tenevano ferma e ha viaggiato per mare, fino a raggiungere in mattinata la costa del capoluogo.

Dopo averla notata al largo, i residenti del quartiere hanno allertato la Guardia Costiera attraverso il numero di emergenza, che ha organizzato il recupero dell'oggetto natante con l'ausilio di una motovedetta. La gabbia galleggiante sarà ora depositata in porto, pronta per la restituzione ai legittimi proprietari.

