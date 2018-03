"Ha vinto il M5S, dateci i moduli per il reddito di cittadinanza": a Bari decine di richieste nei Caf

"Ha vinto il M5S, ora dateci i moduli per reddito di cittadinanza": in diversi Comuni pugliese, capoluogo incluso, decine di persone, dopo il 4 marzo, che ha segnato il successo pentastellato alle elezioni politiche, si stanno recando ai Caf cittadini e agli uffici di 'Porta Futuro' nel quartiere Libertà, per chiedere informazioni su come ottenere il sussidio. La misura, ovviamente, non è stata neppure proposta in Parlamento e c'è ancora un lungo iter, semplicemente per vedere una maggioranza che potrà governare l'Italia. Per alcuni, però, è bastata solo la vittoria del M5S per ritenere che si possa già usufruire dell'ipotetico reddito. Alcuni episodi, avvenuti a Giovinazzo, sono stati riportati da La Gazzetta del Mezzogiorno. Anche a Bari la situazione sembra simile: per Franco Lacarra, responsabile di Porta Futuro, sentito dall'Ansa, "sono una cinquantina le persone che tra ieri e oggi hanno chiesto i moduli per ottenere il reddito di cittadinanza, si tratta soprattutto di giovani". Per altri Caf cittadini, invece, non vi sarebbe stata la 'corsa' agli sportelli, nonostante un "effetto social" che induce i cittadini a ritenere verosimili anche le bufale.