Reflui treni sui binari, chiusa l'inchiesta della Procura: due indagati

La Procura di Bari ha chiuso le indagini in merito a presunte violazioni ambientali riguardanti lo smaltimento sui binari dei reflui provenienti dai bagni di alcuni modelli di treni in uso a Trenitalia. Notificati avvisi di garanzia nei confronti di Mariella Polla, direttore regionale Puglia di Trenitalia, e Fabio Carlo, responsabile del servizio manutenzione e pulizie Puglia della società. L'indagine dei Carabinieri Noe, bek novembre del 2016, portò al sequestro di 8 treni regionali. Per gli inquirenti la violazione consisterebbe nell'aver "smaltito illecitamente rifiuti speciali non pericolosi, quali reflui dei servizi igienici contenuti nei serbatoi, attraverso lo scarico sui binari della tratta ferroviaria gestita da Trenitalia che si attiva quando la velocità del rotabile supera i 40 chilometri orari". La Procura ritiene che i reflui debbano essere trattati a bordo.

La replica di Trenitalia

Sulla vicenda si è espressa Trenitalia attraverso una nota: “Pur nel convincimento di aver sempre operato nel pieno rispetto della normativa vigente, per venire incontro alle indicazioni dell’Autorità Giudiziaria, Trenitalia ha immediatamente approvato un importante piano di investimenti finalizzato ad introdurre modifiche migliorative su tutta la flotta Minuetto e Vivalto d’Italia passando a un sistema di toilette a circuito chiuso". “A tal fine, - aggiunge Trenitalia - sono stati già stipulati contratti con le imprese incaricate di realizzare dei dispositivi atti ad eliminare le contestate dispersioni, che saranno installati su tutti i treni interessati e sono state già realizzate le modifiche sul primo esemplare di veicolo per ciascun tipo”. La società, comunque, “ribadisce che, sul piano tecnico, tutti i treni utilizzati sono assolutamente in linea con le specifiche tecniche stabilite dalla normativa europea”.