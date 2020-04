Una 'dolce' sorpresa ai carabinieri dalla bambina di 8 anni: "Grazie perché ci proteggete a rischio della vostra salute"

Una 'dolce' sorpresa per i carabinieri che ogni giorno sono al lavoro per garantire la sicurezza dei pugliesi. Non si aspettavano di certo di ricevere un cesto pieno di dolciumi, i militari della Stazione di Ruvo Puglia, per di più da una bambina di 8 anni. "Volevo ringraziarvi per tutto quello che fate ogni giorno e soprattutto in questo periodo!" ha spiegato Giovanna (nome di fantasia), la piccola italo rumena che durante le festività pasquali ha consegnato il cesto pieno di dolci da lei confezionati, insieme al padre.

Con grande stupore ed un po’ di commozione i carabinieri hanno fatto entrare la bambina ed il papà e, insieme ai sacchettini di dolci, ha consegnato al Comandante della Stazione una lettera in cui ha voluto esprimere la sua gratitudine ai militari. “Grazie perché rappresentate l’orgoglio italiano - era scritto nella missiva - Grazie perché state proteggendo e rischiate la vostra salute!” ha poi concluso, ornando la lettera con un arcobaleno e la scritta beneaugurante “andrà tutto bene". Un bel gesto che i militari hanno voluto ripagare regalando alla piccola un cappellino dell’Arma ed il celebre calendario storico, per poi abbracciarla, tutti insieme, idealmente.