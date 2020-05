Troppe regole per le spiagge al tempo del Covid? Decaro ammette: "Sono ostiche, ma non rinunceremo al nostro mare"

Quale estate aspetta i bagnanti baresi? Difficile dirlo, tra varie notizie di direttive da parte del Governo che comunque dovranno adattarsi ai risultati dei bollettini nazionali sui contagi da Covid. Una certezza però ce l'ha il sindaco di Bari, Antonio Decaro: "Quello che sicuramente non succederà è che a Bari le spiagge pubbliche siano inaccessibili". Lo ha spiegato durante una diretta social in cui annunciava anche l'avvio dei lavori di manutenzione sulle spiagge baresi. "E per questo proveremo a contingentare spazi e tempi - ha assicurato - Le regole inserite ad oggi nel protocollo sono ostiche ma noi non vogliamo rinunciare al nostro mare".

Le regole

Ma quali sono le regole diffuse dall'Inail e dall'Istituto superiore di Sanità? A spiegare le indicazioni arrivate è lo stesso primo cittadino: "Distanza di cinque metri tra ogni fila di ombrelloni, quattro metri tra un ombrellone e l’altro - ricorda - nuclei familiari diversi devono avere sedie e sdraio ad almeno due metri, va contingentato il numero delle persone. Per le spiagge private sarà molto semplice perché hanno ingressi separati e gestori". Ma promette ai baresi che i 42 chilometri di costa barese ("46 se contiamo i moli dove si può fare il bagno" precisa) saranno accessibili.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'importante sarà riuscirci in sicurezza, senza quindi che si creino assembramenti, anche se non sarà un obiettivo facile da raggiungere. "Anche schierando l’esercito è impossibile poter contingentare l’ingresso. Ci inventeremo qualcosa - assicura - Sicuramente in questa città non ci saranno i lidi privati aperti e le spiagge pubbliche chiuse, daremo la possibilità a tutti i poter andare a mare. Ci andremo, senza assembramenti, mantenendo le distanze e utilizzando anche con il caldo e sotto il sole la mascherina".