Arresti per maltrattamenti su bambini autistici, la replica dell'istituto: "Siamo parte lesa, i servizi saranno ancora erogati"

"I fatti assunti agli onori della cronaca, che vedono l’Istituto S. Agostino parte lesa, sono comunque in corso di accertamento attraverso una rigorosa e severa verifica interna, accompagnata dalla richiesta fatta alla Procura della Repubblica di ottenere autorizzazione ad accedere agli atti non più coperti da segreto di indagine". Risponde attraverso gli avvocati Alessandro Dello Russo e Luigi Milani (dello studio PolisAvvocati), l'istituto S. Agostino, dopo gli arresti che hanno coinvolto alcune educatrici della struttura - convenzionata con il Sistema sanitario nazionale - per i maltrattamenti nei confronti di ragazzi disabili da loro seguiti.

Gli avvocati ricordano in una nota che l'istituto "dedica, senza scopo di lucro - si legge - particolare attenzione alle problematiche dell’età evolutiva e dell’autismo, svolgendo costantemente attività di aggiornamento anche con enti di ricerca quali l’Università degli Studi di Bari". Da qui il "dolore per la notizia dell’avvenuta esecuzione di misure cautelari nei confronti di alcuni propri dipendenti", ricordando poi che i protocolli adottati dalla struttura miravano e tuttora hanno come obiettivo, ricordano, l'esclusione di condotte che non siano rispettose della legge.

La nota si chiude con la rassicurazione da parte dell'istituto per le "le Comunità beneficiarie dei relativi servizi e le famiglie degli oltre cento dipendenti, che tutte le prestazioni continueranno ad essere regolarmente erogate, secondo gli standard di eccellenza ai quali l’Ente ha sempre fatto riferimento", nell'attesa che l'eventuale processo che seguirà agli arresti possa delineare le responsabilità.