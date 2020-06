Resort a Costa Ripagnola, il Comune di Polignano avvia revoca delle autorizzazioni

Il Comune di Polignano fa un passo indietro sulle autorizzazioni per il resort a Costa Ripagnola. L'amministrazione ha avviato un procedimento di annullamento in autotutela del parere di compatibilità urbanistica del progetto, nell'area sulla quale è in corso l'istituzione di un parco regionale.

Il progetto in questione, che nella conferenza di servizi del febbraio 2019 aveva incassato parere favorevole, è quello presentato dalla società Serim che prevedeva la riqualificazione e valorizzazione dell'area Costa Ripagnola tramite recupero architettonico dei trulli a destinazione turistico-alberghiera.

Il procedimento di annullamento in autotutela segue un'istanza presentata nei mesi scorsi dall'avvocato Ascanio Amenduni per conto del Comitato 'I Pastori della Costa - Parco subito', in cui veniva evidenziata la presenza di una lama in parte "tombata tra il 2000 e il 2006" nell'area del progetto Serim e sulla quale poi Comune e Regione hanno avviato verifiche.

In una nota la Serim giudica le ragioni alla base della revoca "pretestuose", in quanto si riferirebbero "a fatti di oltre 15 anni fa, con riferimento ai quali né il Comune né altro ente pubblico ha emesso provvedimenti sanzionatori e che nulla hanno a che vedere con i profili urbanistici del progetto approvato".