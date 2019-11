La responsabilità professionale dell’avvocato e l’avvento della giustizia difensiva: a Bitonto la presentazione del libro di Iannone

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Si è tenuta venerdì scorso, a Bitonto, la presentazione dell’ultimo libro dell’Avvocato barese Paolo Iannone, presso la prestigiosa cornice del Salotto Letterario. L’evento formativo è stato organizzato dall’Associazione Giovani Avvocati “Giuseppe Napoli” (A.G.AVV.) con il Patrocinio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari e la preziosa collaborazione della storica Libreria del Teatro di Bitonto nonché dell’azienda esperta di formazione Edoctus. Paolo Iannone, giovane autore che vanta tra le sue brillanti esperienze professionali la presentazione della sua precedente monografia in materia di responsabilità medica presso la sala stampa della Camera dei deputati (nel febbraio 2018) e, successivamente nel giugno 2018, presso la Scuola Superiore della Magistratura (Struttura Territoriale per il distretto di Corte di Appello di Potenza), ricevendo prestigiosi riconoscimenti dagli Enti ed Associazioni con le quali ha collaborato per l’encomiabile impegno profuso nel settore della formazione giuridico-scientifica. In occasione della presentazione del suo ultimo libro, in anteprima nazionale, hanno dialogato con l’autore l’Avv. Giovanni STEFANÌ (Presidente Consiglio Ordine Avvocati Bari), l’Avv. Luigi VIOLA (Avvocato e direttore scientifico Rivista La Nuova Procedura Civile e Scuola Diritto Avanzato) e l’Avv. Romina CENTRONE (Presidente Associazione Giovani Avvocati A.G.Avv.). L’autore con coraggio ha portato avanti le sue tesi, ritenendo maturi i tempi per la nascita della cosiddetta giustizia difensiva dopo la medicina difensiva in ambito sanitario. Il testo si propone quale obiettivo della sua ultima stesura di analizzare criticamente gli istituti giuridici connessi alla responsabilità professionale dell’avvocato con particolare riguardo per i rapporti con i colleghi, i clienti e le controparti.

