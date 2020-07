Via le scritte dei vandali, i volontari ridipingono la facciata della scuola 'Cirillo': "Portare la bellezza è contagioso"

"Portare la bellezza nei luoghi è terapeutico e contagioso": i volontari di Retake sintetizzano così, in una frase, il loro impegno contro il degrado. Un impegno fatto di tante piccole grande azioni, come quella che, ieri pomeriggio, i 'retakers' hanno completato nel cuore del quartiere San Pasquale. Grandi e piccoli si sono dati appuntamento davanti alla scuola 'Cirillo', per festeggiare la ritrovata bellezza dell'istituto e di tutta la sua piazzetta: i volontari, infatti, hanno completato ieri le operazioni di pitturazione della facciata dell'istituto e dei vicini palazzi, ripuliti da scritte e graffiti nel corso delle ultime settimane. Ad accompagnare l'appuntamento, un'esibizione musicale dell'orchestra composta dagli studenti del 'Cirillo'.



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.