Via erbacce, mozziconi e cocci di vetro: i volontari ripuliscono la spiaggetta di San Cataldo

Un pomeriggio in azione per il bene comune. Dopo la pulizia del muro del faro fatta qualche settimana fa, i volontari di Retake sono tornati sabato pomeriggio a San Cataldo, questa volta per ripulire la spiaggetta di ciotoli a due passi dalla Fiera del Levante, molto frequentata dai residenti del rione.

Insieme ai retakers, i volontari dell'associazione di quartiere Res Sancataldo: "Abbiamo fatto un piccolo regalo ai frequentatori della spiaggia. 10 bustoni di erba, cocci di vetro e sigarette. Fermiamo lo scempio delle sigarette in spiaggia , ne abbiamo contate centinaia", dicono i volontari.

E questa mattina si replica: appuntamento alle ore 10 a San Giorgio.