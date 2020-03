Consulto psicologico, farmaci, alimenti e beni per l'igiene a domicilio: supporto ai soggetti deboli nell'emergenza Coronavirus

Prosegue la catena della solidarietà per assistere i soggetti più deboli nell'ambito dell'emergenza Coronavirus a Bari. Come ricordato dall'assessore al Welfare Francesca Bottalico, sta proseguendo la raccolta e la distribuzione di beni alimentari e di prima necessità per il sostegno alle fasce più vulnerabili della cittadinanza, grazie alla rete di volontari costruita negli ultimi giorni e a diversi donatori.

In particolare il programma straordinario a supporto delle persone sole e over 70 in isolamento domiciliare, soggetti fragili asintomatici e i cittadini non autosufficienti e con disabilità, stanno venendo supportate da oltre 200 volontari, a cui sono stati assegnati, con la partecipazione del Segretariato sociale comunale, i cittadini che in queste ore stanno richiedendo un sostegno per ricevere a domicilio beni e prodotti. Allo stato attuale, come ricorda il Comune, sono circa 600 i beneficiari del programma straordinario coordinato dall’assessorato al Welfare. Allo stesso tempo, sono tanti i cittadini e le realtà associative e imprenditoriali che hanno deciso di donare prodotti alimentari e beni di prima necessità da distribuire a quanti sono in condizioni di difficoltà.

Farmaci e sostegno psicologico

È stato, inoltre, attivato un ulteriore servizio, in rete con Federfarma, per sostenere le farmacie attive in città nelle consegne dei farmaci a domicilio attraverso la disponibilità dei volontari.Di seguito la lista delle farmacie:

Città Metropolitana COGNOME NOME INDIRIZZO CITTA' TEL ANTUOFERMO ANTUOFERMO MICHELE VIA SAG. VISCONTI 102 BARI 080-5213928 ARLARO MANIGRASSO ROSALBA Via N. Pisiccchio 18/A BARI S.SPIRITO Q.RE S. PIO 080-9641224 ARMENISE ARMENISE AGNESE VIA LOIACONO 15 BARI 080-5545287 BALENZANO BALENZANO ALFREDO VIA B. BARI 126 BARI 080-5740972 BELLINI BELLINI FILOMENA VIA MANZONI 55 BARI 080-5213103 BELLOCCHI BELLOCCHI MARIO VIA GIOVANNI VALLE 11 BARI PALESE 080-8414201 BENEDETTO CROCE DIR. CARDINI GAETANO C.SO B. CROCE 170 BARI 080/5567500 BOCCUZZI BOCCUZZI GRAZIA C. VITT EMANUELE 149 BARI 080-5212109 BRESCIA BRESCIA DOMENICANTONIO VIA G. DEGLI ALFARANITI 8/10 BARI 080-5041061 CALABRESE COROPULIS FRANCESCO E LUCIANO BABIS VIA SALANDRA 23/B BARI 080-5421714 CALO' CALO' COSIMO e GENOVEFFA VIA GARRUBA 179 BARI 080-5211424 393-9012073 CAPEZZUTO CAPEZZUTO FRANCESCO VIA RE DAVID 184/A BARI 080-5564763 CARELLA CARELLA CLELIA VIA RE DAVID 120 BARI 080-5425642 CAVALLO LOGRANO ANTONIO DIEGO V.LE P. PIO XII, 50/C BARI 080-5610265 CERNO' CERNO' GUGLIELMO VIA VACCARELLA 20E BARI CARBONARA 080-5654788 CRISIGIOVANNI CRISIGIOVANNI PAOLA C.SO DE GASPERI 250 BARI 080-5024027 DEL BENESSERE DIR. GUGLIELMI PIETRO VIA MONFALCONE 19 BARI 080/5424704 DEL REDENTORE CASTELLANETA GIOVANNI VIA CRISANZIO 212 BARI 080-5749132 DON GUANELLA RUOTOLO LUCIANO VIA GIULIO PETRONI 114/E BARI 080-5013562 FANTOZZI FANTOZZI LUIGI VIA GIULIO PETRONI 43 BARI 080-5421879 FARMAURIGA FAVIA NICOLA VIA CALEFATI 123 BARI 080-5212230 391-7944422 LOIACONO LOIACONO ANTONIO P.ZZA UMBERTO I, 88 BARI CARBONARA 080-5650080 LOZUPONE LOZUPONE VITTORIO VIA QUASIMODO 11 BARI 080-5494277 LOZUPONE LOZUPONE VINCENZO VIA FRANCESCO CRISPI 99 BARI 080-5740421 MACARIO MACARIO MARIALUISA VIA GIULIO PETRONI 69/B BARI 080-5428061 NEGRO NEGRO GIACOMO VIA DIAZ 52 BARI PALESE 080-5300564 NOYA NOYA ANGELA VIA NAPOLI 140 BARI S. SPIRITO 080-5335578 POGGIOFRANCO POTENZA VALENTINA VIA R. KENNEDY 1/C BARI 080-5610973 RAGONE RAGONE ANGELO VIALE JAPIGIA 28/B BARI 080-5534271 RUBINO TOTIRE ANDREA VIALE MAGNA GRECIA 71-79 BARI 080-5580985 SAN GIROLAMO BAGNULO MAURIZIO S.da San Girolamo 45/a BARI 080-5346975 SANTORO SANTORO VITO LUCIO VIA MELO 5 BARI 080-5678110 SBIROLI SBIROLI ERMINIO VIA PUTIGNANI 40 BARI 080-5232310 SCAROLA SCAROLA EDMONDO VIA PUGLIA 8 BARI 080-5371037 ( 8,30 -13,00) SOLAZZO SOLAZZO LUIGI E PAOLA VIA FANELLI 213 BARI 080-5021007 VIOLANTE VIOLANTE ANTONIO CORSO MAZZINI 40 BARI 080-5722453



Infine, nelle ultime ore è stata avviata una collaborazione tra l’assessorato al Welfare e l’ordine regionale degli Psicologi al fine di coordinare le segnalazioni di casi per cui è richiesto un ascolto psicologico continuativo.

"Desidero ringraziare pubblicamente tutti i volontari, che stanno dedicando il loro tempo agli altri in giornate davvero difficili come queste, e tutte le realtà locali che, assieme a tantissimi cittadini, con grande generosità, hanno fornito il loro preziosissimo contributo per sostenere quanti rischiano di vivere, con maggiore sofferenza, questo periodo di emergenza sanitaria - commenta Francesca Bottalico -. La risposta della città è commovente. Tantissime persone ci stanno contattando per rendersi utili in qualsiasi modo possibile e il loro numero cresce di ora in ora. Grazie di cuore a tutti”.

I numeri per aiutare

Il Comune ricorda che è possibile contribuire alle azioni del programma straordinario coordinato dall’assessorato al Welfare secondo le seguenti modalità:

· per quanto riguarda la richiesta di spesa e farmaci domicilio, bisogna contattare:

1. il Segretariato sociale comunale dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle 13, e il martedì e giovedì anche nel pomeriggio, dalle ore 15.30 alle 17 (080 5772508)

2. la segreteria dell’assessorato al Welfare dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13, e il martedì e giovedì anche nel pomeriggio, dalle ore 14.30 alle 17 (segreteriawelfarebari@comune.bari.it. - 080 5772523/2503).



· per le segnalazioni in merito a situazioni di forte isolamento e grave disagio, contattare:

1. il numero verde del Pronto Intervento Sociale - P.I.S. attivo h24 (800 093 470)

2. il Segretariato sociale comunale

3. il numero per l’ascolto sociale in rete con Arci Bari, anche in lingua inglese e francese, dalle ore 16 alle 19 (393 8393197).

· per partecipare alla raccolta straordinaria di beni alimentari e di prima necessità o per donare beni di prima necessità e per l’igiene, contattare i numeri 080 5772503 / 2523 o scrivere a segreteriawelfarebari@comune.bari.it.

· per aderire alla rete di volontari, inviare la propria disponibilità alla mail segreteriawelfarebari@comune.bari.it.

· per le farmacie che necessitano del supporto dei volontari per la consegna a domicilio dei farmaci, contattare il numero telefonico 080 5772504 o scrivere alla casella di posta elettronica segreteriawelfarebari@comune.bari.it, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13, e il martedì e giovedì, dalle ore 15 alle 17.