Progetti culturali 'dal basso' e partecipazione condivisa: dodici 'Reti civiche urbane' per i quartieri della città

Un milione e duecentomila euro con l'obiettivo di costituire gruppi di cittadini nei vari quartieri di Bari, per 'accendere' la programmazione socio-culturale, attivando il territorio, rafforzandone la coesione tra gli abitanti. Dal Comune è in arrivo un bando (con fondi Poc-Pon Metro) per la realizzazione di 'Reti Civiche Urbane' che racchiuderanno associazioni, comitato, parrocchie e attivisti nel sociale che redigeranno un programma dettagliato di iniziative legate, ad esempio, al riuso di spazi urbani abbandonati, a progetti di inclusione e partecipazione per ragazzi, anziani e residenti, nell'arco di 18 mesi. Il bando scadrà il prossimo 20 novembre. Sarà presa in considerazione una sola rete civica per macroquartieri: la città, infatti, è stata suddivisa in 12 aree tematiche che ricalcano in qualche modo le vecchie circoscrizioni, ciascuna con la propria dotazione: Libertà, Murat-San Nicola, Madonella, Japigia-Sant'Anna, Torre a Mare- San Giorgio, Poggiofranco-Picone, Carrassi-San Pasquale-Mungivacca, San Paolo-Stanic-Villaggio del Lavoratore, San Girolamo-Fesca-Marconi-San Cataldo, Carbonara-Ceglie-Loseto-Santa Rita, Palese, Santo Spirito-Catino-San Pio-Torricella.

Fase 'consultiva' fino agli inizi di settembre

Le risorse più cospicue, rispettivamente 165mila, 160mila e 150mila euro, sono state assegnate a Libertà, Carrassi-San-Pasquale-Mungivacca e Carbonara-Ceglie-Loseto-Santa Rita. Nel caso vi saranno più proposte di reti, una commissione qualificata el Comune di Bari le valuterà scegliendo in base a criteri di estensione delle collaborazioni, del radicamento dei partner e dell'esperienza dei proponenti, nonché della qualità complessiva. Le somme potrebbero essere impiegate, ad esempio, per realizzare concerti di strada, rassegne di cinema all'aperto, laboratori teatrali, campi estivi e street art: "In questi anni - spiega il sindaco Antonio Decaro - abbiamo dato seguito a numerose iniziative di partecipazione condivisa come il parco Gargasole, gli orti urbano, lo Spazio 13 alla ex 'Melo da Bari. I progetti saranno frutto di concertazione e condivisione, partendo dal basso". A tal proposito, in questi giorni si stanno svolgendo, in ogni quartiere, gli incontri per costituire le reti civiche. La fase di ascolto e confronto proseguirà fino agli inizi di settembre, quindi si procederà alla presentazione delle proposte e alle valutazioni: "Uno degli aspetti più innovativi del bando - spiega ancora il Comune - è la possibilità di acquistare, per le reti, attrezzature e strumenti che poi saranno a disposizione dei Municipi, come ad esempio palchi e altri dispositivi".