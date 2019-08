Assenteismo all'ospedale di Monopoli, il gip revoca l'arresto a 4 medici

Revocato l'arresto per quattro medici dell'ospedale San Giacomo di Monopoli, tra le 13 persone finite in manette a luglio nell'ambito maxi inchiesta per assenteismo nella struttura. A scegliere di farli tornare in libertà è stato il gip del Tribunale di Bari, che ha accolto le istanze dei difensori, relative alla cessazione delle esigenze cautelari per i quattro medici, che avevano anche risarcito la Asl per le presunte truppe contestate.

La revoca ha così riguardato i primari Vincenzo Lopriore (Cardiologia), Filippo Serafino (Pronto Soccorso) ed Egidio Dalena (otorinolaringoiatria) e il dirigente medico Girolamo Moretti (radiodiagnostica). Il gip del Tribunale di Bari Giovanni Abbattista ha anche disposto la revoca della misura cautelare dell'obbligo di dimora per un medico del lavoro, tra le 20 persone colpite dal provvedimento per l'indagine per truffa e falso.