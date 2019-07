Lavori Aqp a Torre del Diavolo, revocato divieto di balneazione a Torre Quetta: ok le analisi di Arpa Puglia

E' stato revocato il divieto di balneazione per la spiaggia di Torre Quetta, disposto mercoledì scorso dal sindaco Antonio Decaro per gli sversamenti in mare a seguito della manutenzione straordinaria dell'impianto di sollevamento reflui di Aqp a Torre del Diavolo. Il divieto riguardava il tratto di lungomare sud dal versante meridionale del torrente Valenzano fino a circa 300 metri dal lido 'Il Trullo', non interessato dalle transenne collocate nei giorni scorsi dalla Polizia Locale. Le analisi eseguite da Arpa Puglia hanno mostrato valori delle acque nei limiti di legge, consentendo il via libera alla balneazione.

Decaro: "Acquedotto Pugliese ora risolva il problema"

Nell'annunciare la revoca del divieto di balneazione, il sindaco Decaro su Facebook è tornato a puntare il dito contro Acquedotto pugliese: "Ora ci auguriamo che non ci siano ulteriori rotture alle condotte fognarie dell'impianto di Torre del diavolo - scrive - e ci aspettiamo che l'Acquedotto Pugliese risolva definitivamente il problema, senza attendere il prossimo guasto. Il nostro mare merita rispetto, così come la città di Bari". Già in occasione della prima frecciatina, la società aveva replicato con una nota ufficiale, descrivendo i lavori in programma sul sistema fognario cittadino.