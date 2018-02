Riapre il centro ludico nel parco 'Don Tonino Bello': attività al via dal 1° marzo

Ripartono le attività del 'Centro ludico Tretrentaseimesi' nel parco 'Don Tonino Bello', a Poggiofranco. I servizi, rivolti alle bambine e ai bambini dai 3 mesi ai 3 anni, saranno erogati da giovedì 1 marzo al 31 luglio.

La richiesta dei buoni servizio

Sino al prossimo 16 marzo sarà possibile effettuare la richiesta dei buoni servizio registrandosi ed accedendo al sito di Sistema Puglia per inoltrare la domanda. I buoni servizio, erogati dalla Regione Puglia, offrono alle famiglie un sostegno economico per il pagamento delle rette presso tutte le strutture e i servizi iscritti nel catalogo regionale. L'ammontare del buono servizio varia a seconda del servizio scelto e dell’ammontare dell’ISEE familiare.

Di seguito, le informazioni utili per accedere ai buoni (prima di procedere con la domanda le famiglie devono essere in possesso dell’ISEE aggiornato). Primo step, è la registrazione online: inserire tutti i dati richiesti all’atto della registrazione sul sito www.sistema.puglia.it; convalidare l'iscrizione (nel menù presente nella sezione destra del sito, in alto, apparirà “convalidare l’iscrizione”; seguire le istruzioni richieste). Compilazione della domanda: accedere alla sezione del catalogo cliccando sul seguente link; nel menù di destra, in basso, accedere alla sezione “Procedure Telematiche” cliccando su “Buoni Servizio” e inserendo Username e Password se richiesti; nel “RIQUADRO A” – “Nuova Registrazione” procedere con la registrazione del nucleo familiare, inserendo il codice fiscale del referente e cliccando sul pulsante Registra; il sistema genererà un “Codice Famiglia”; inserire il codice ricevuto nel “RIQUADRO B” – “Cerca Nucleo Familiare” e cliccare sul pulsante Cerca; compilare tutte le sezioni richieste in riferimento alla definizione del nucleo familiare; accedere alla sezione “Crea Domande di Accesso ad un Avviso Pubblico”; cliccare su “Domanda per buoni servizio Minori – avviso 2017” e compilare il modulo telematico in tutti i campi; selezionare nel menu a tendina “struttura” il servizio Centro Ludico Tretrentaseimesi; inviare la domanda online; a seguito dell’invio si genererà un “codice domanda”; stampare la domanda, firmarla e consegnarla presso la sede della cooperativa sociale che gestisce il servizio, Progetto Città, in viale Einaudi 2/bis (all’interno di parco 2 Giugno), tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle 12.30.