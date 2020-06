Balli, sorrisi e gioia dopo il rischio chiusura: riapre dopo mesi H&M di via Sparano, lavoratori in festa

La gioia dei 51 dipendenti tra balli, sorrisi e un'accoglienza entusiasta per i clienti: ha riaperto, dopo i mesi del lockdown e altre settimane difficili, il megastore di H&M in via Sparano, nel cuore della strada dello shopping per eccellenza di Bari. Una vera e propria festa dopo aver scongiurato il rischio di una chiusura del punto vendita.

Una giornata importante, che ha visto il saluto del sindaco Antonio Decaro e dell'assessore al Commercio Carla Palone. Palazzo di Città, in queste settimane, ha avviato un confronto tra l'azienda, i sindacati e i proprietari del prestigioso immobile, per trovare un accordo con l'obiettivo di evitare i licenziamenti, in un periodo difficile dal punto di vista economico, a causa delle conseguenze della pandemia. Un'intesa ancora da definire ma la decisione del colosso svedese dell'abbigliamento di riaprire è stata salutata con un sospiro di sollievo dai dipendenti, in attesa di una risoluzione completa della vicenda.