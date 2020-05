Mascherine e transenne per delimitare le corsie: a Bari riapre anche il mercato di via Portoghese

Ripartono le attività commerciali, e a Bari riaprono anche i mercati di merci varie. Il primo a ripartire è stato questa mattina il mercato del lunedì in via Portoghese. Operatori e clienti con le mascherine, e transenne della Polizia locale per delimitare percorsi e corsie.

Nessuna fila agli ingressi, almeno per il momento: l'afflusso, come spiegato dagli agenti presenti sul posto, non ha reso necessario regolare gli accessi. La gente - almeno fino alle 10 di questa mattina - si è distribuita tra i banchi senza particolari situazioni di caos.

